وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محور «عمرو بن العاص» الحر في الجيزة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محور «عمرو بن العاص» الحر بمحافظة الجيزة، الذي يُنَفذه الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية هذا المحور المروري، كأحد المشروعات القومية الجار تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه مسؤولو جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والاستشاري العام للمشروع، ومسؤولو الشركات المنفذة، مشدداً على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع محور «عمرو بن العاص» يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، ويوازي محور الفريق كمال عامر الذي جرى تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.

أضاف أن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية، التي تتسبب في معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، إضافة إلى ازدياد انبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن طول محور «عمرو بن العاص» 4,5 كيلومتر بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي (مدخل و مخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، إضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، ما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.