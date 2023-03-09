«حياة كريمة» تنتهي من إنشاء 7 نقاط إسعاف و15 كوبرى بالحسينية في الشرقية

حظى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتحسين وجه الحياة داخله، من خلال إقامة مشروعات حياة كريمة على أرضه.

وقال المهندس سامي معجل، رئيس المركز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مؤسسة حياة كريمة تواصل إنجازاتها في القطاعات كافة، الصحة، الطرق، التعليم، وغيرها، في أكثر من 41 قرية، وجرى الانتهاء من إنشاء 7 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء 15 كوبري ربط بين قرى المركز لتسهيل تنقل الأهالي.

حياة كريمة تستهدف تطوير 14 قطاعا

واستهدفت مؤسسة حياة كريمة، تطوير 14 قطاعا، أبرزها التعليم، الصحة، الطرق، المياه، الكهرباء والإنارة، وذلك لتحسين وجه الحياة في قرى وريف مصر.

وأوضح «معجل» أنه جرى تسليم 7 نقاط إسعاف بعد انتهاء مؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية من عملها، مؤكدا تنمية القطاعات كافة، وتحديدا 14 قطاعا، من بينها الصحة، لافتا إلى توزيع نقاط الإسعاف في منشأة أبو عمر، صان الحجر القبلية، بحر البقر، سعود والإخيوة، الملاحة وسماكين الغرب.

607 مشروعات ضمن حياة كريمة

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى الانتهاء من إنشاء 15 كوبري الربط بين القري بالمركز والتوابع في الشرقية، وبلغت نسبة الأعمال 100%، وإجمالي المشروعات التي جرى إدراجها للتنفيذ 607 ضمن حياة كريمة.

جدير بالذكر أن عددا من المشروعات المستهدفة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جرى الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وبلغت عدد المشروعات ضمن حياة كريمة بمركز الحسينية نحو 607 مشروعات.