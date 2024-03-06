رئيس «الفنون التشكيلية»: «سمبوزيوم» يهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت

قال وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إنّ ملتقى سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، حدث سنوي منذ 28 عامًا، ويبدأ من 15 يناير ويستمر على مدار 50 يومًا، وختامه كان أمس، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، لافتا إلى أنّ الحدث عبارة عن ملتقى للفنانين المصريين والأجانب.

إعادة إحياء النحت على الجرانيت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة قناة «الأولى والفضائية المصرية»، أنّ الملتقى يهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت تقليدًا للمصري القديم وهو نوع من الصخور الصلبة، موضحًا أنه جرى اختيار المكان في محافظة أسوان لأنها مصدر الرئيسي لكل المنحوتات من الجرانيت للحضارة المصرية القديمة.

ملتقى سمبوزيوم يضم أنشطة متنوعة

وتابع أنّ ملتقى سمبوزيوم يوجد به مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر، بهدف التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية القديمة من خامة الجرانيت.

وأشار إلى أن الأعمال التي جرى العمل عليها وعرضها في ملتقى سمبوزيوم، يتم الحفاظ عليها من خلال تواجدها في الموقع العام، وهو موقع في مواجهة متحف النوبة وتنقل بعد ذلك إلى المتحف المفتوح في أسوان.