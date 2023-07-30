شاب موهوب يبدع في نحت تمثال البابا شنودة: تقدير للذكرى المئوية لميلاده

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شاب موهوب يبدع في نحت تمثال البابا شنودة»، للشاب ميشيل حنا زكريا الحاصل على مؤهل متوسط والبالغ من العمر 28 عاما، الذي أكد أنه عشق فن الرسم منذ صغره فكانت حصة التربية الفنية من الحصص المحببة إلى قلبه وكان ينتظرها بشغف وحب ليتعلم كل ما هو جديد يساعده على تنمية موهبته.

مشوار تعلم فن النحت

ورغم أنه لم يلتحق بكلية الفنون الجميلة إلا أن العزيمة والموهبة كانت الدافع للتعلم والتفوق في النحت والمداومة على تطوير نفسه كما عرض تفاصيل الملامح البشرية وعبر عن حالاتها النفسية لينحت العديد من التماثيل المميزة التي لاقت استحسان الجميع.

تكونت الموهبة بشكل أكبر عنده في المرحلة الإعدادية حيث كان يجيد الرسم بالزيت وعمل اللوحات، ولكن عندما تعرف على مجموعة من النحاتين في بلده بلوي ورأى الأعمال النحتية أصبح لديه حافزا كي يتعلم النحت فتوجه إلى منطقة مصر القديمة للتعمق في فن النحت ومعرفة أدق تفاصيله واختلط مع نحاتين جعلوه أكثر حبا لهذه الموهبة.

البابا شنودة شخصية مؤثرة

وقال ميشيل حنا، خلال مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى»: «البابا شنودة شخصية مؤثرة لذلك قمت بنحت تمثال له، وستحل ذكرى ميلاده المئوية في شهر أغسطس، وبالتالي فأنا أحببت التعبير عن تقديري له بهذه الطريقة، وهذا التمثال استغرق مني 14 يوما، ولم يساعدني أحد فيه».

وأضاف: «أهم شيء هو أن يضع الإنسان في ذهنه أنه لا يوجد عائق أمامه، فلا شيء يمكنه أن يحول دونه وتحقيق النجاح، فلم ألتحق بكلية، لكنني تحديت هذا الأمر وأثبت وجودي، وعرفت الكثير من المعلومات من فنانين مصريين وغير مصريين».