«ميشيل حنا» نحات المنيا يحكى قصة تفوقه في نحت تماثيل المشاهير

قدم النحات ميشيل حنا ابن محافظة المنيا، مجموعة من الأعمال الفنية على هيئة تماثيل كاملة لشخصيات فنية ودينية مشهورة في المجتمع.

السيرة الذاتية لميشيل حنا

وقال ميشيل حنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يبلغ من العمر 28 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع، ولم يحصل على مؤهل تخصصي عالٍ في مجال النحت.

وتابع: لم أدرس فن النحت ولا يوجد أحد من أسرتي يعمل في مجال النحت، إلا أنه لديَّ الشغف الكبير للنحت منذ الصغر، لافتًا إلى أنه قام بنحت العديد من التماثيل للشخصيات البارزة مثل «نجيب الريحاني، البابا شنودة».

أبرز أعمال ميشيل حنا

وأوضح ميشيل حنا، أن سفير الفاتيكان أشاد بعمله وشجعه، لافتًا إلى أنه قام بعمل بورتريه للفنان عادل إمام في 3 أيام، وتمثال نجيب الريحاني أخذ 7 أيام، وتمثال البابا شنودة أخذ 9 أيام فقط.

وأكمل: أريد الدعم والتشجيع لأنني في بداية حياتي، وأرغب في عمل إنجاز قوي في مجال النحت، منوهًا بأن النحات الدكتور أحمد عبدالفتاح، يعد قدوته مصريا، بجانب الفنان العالمي مايكل أنجلو قدوته، مشيرًا إلى أن الأعمال الدينية هي التي عليها طلب من قبل الجمهور.