أسباب ارتفاع سعر الفائدة 6% اليوم؟.. البنك المركزي يوضح

أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، إذ أنه لأول مرة يقرر رفع الفائدة بهذا القيمة التي تصل إلى 600 نقطة.

رفع الفائدة 6%

وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ قراره بارتفاع أسعار الفائدة 6% من قبل لجنة السياسة النقدية اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وتستعرض الوطن أسباب اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة وفق البيان الخاص به:

أسباب رفع أسعار الفائدة اليوم

- السيطرة على التوقعات التضخمية.

- الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

- تحقيق استقرار الأسعار لخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

- استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

- الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

- وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

- ضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.

- تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.