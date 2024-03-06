عضو «التنسيقية»: إجراءات البنك المركزي تسهم في زيادة الاستثمارات

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن إجراءات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية، كما أن هذه القرارات ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات داخل الدولة خلال الفترة المقبلة.

توحيد سعر الصرف يُسهم في زيادة حجم الاستثمارات داخل الدولة

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي في بيان له، أن السبب في نقص الموارد من العملات الأجنبية في السوق المصري، هو وجود أسعار موازية في سعر الصرف بالسوق الموازي، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وجود سعرين للدولار كان مشكلة للمستثمرين

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن هذه الإجراءات الأخيرة ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر.