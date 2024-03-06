نتنياهو يرفع الحراسة عن جانتس.. والخلافات تتفاقم داخل الحكومة الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، غاضبًا من الرحلة الخارجية الحالية التي يجريها وزير الحرب بيني جانتس إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بسبب إتمامها دون موافقته، لدرجة أن الأمر وصل إلى إصدار مكتب «نتنياهو» تعليماته للسفارة في لندن بعدم المساعدة في أي جانب من جوانب زيارة «جانتس».

تفاصيل حول زيارة بيني جانتس

وبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، نقلًا عن تقرير في القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه بناءً على تعليمات «نتنياهو»، أمرت تسيبي هوتوفلي، السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، موظفي السفارة بعدم مساعدة «الشاباك» في اتخاذ الترتيبات الأمنية لزيارة «جانتس»، ومن بينها الأمور اللوجستية مثل النقل والإقامة.

ويجري «جانتس» الرحلة في وقت حساس، وعلى الرغم من الأوامر التي صدرت بعدم تأمينه إلا أنه لم يتعرض لأذى لاعتماده على موظفيه والجهات الإسرائيلية المعنية التي اهتمت بمختلف الترتيبات غير المحددة وتنسيقها مع السلطات البريطانية.

وذكر التقرير التليفزيوني، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية ليس لديها تعليق على هذه القضية، كما أنّ مكتب بنيامين نتيناهو رفض التدخل فيما يتعلق بزيارة «جانتس».

غضب نتنياهو من رحلة جانتس

وزعمت التقارير في الأيام الأخيرة، أنّ «نتنياهو» مستاء بشدة من رحلة جانتس الحالية إلى واشنطن ومن ثم إلى لندن، وأن الوزير رتبها دون موافقته، مما جعله يطلب من سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ عدم المساعدة في زيارة جانتس إلى هناك.

وذكر تقرير منفصل لهيئة البث العامة «كان»، أن نتنياهو كان غاضبا من أن مكتبه طلب تذاكر رحلات جانتس، في ضوء معارضته للرحلة، لكن تحقيق أجراه مكتب رئيس الوزراء، أظهر أن مساعدي غانتس أصروا على أن رئيس الوزراء وقع على سفره، مما دفعه إلى الموافقة على شراء التذاكر.