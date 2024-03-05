هل اضطر نتنياهو لإعلان إصابته بعدوى فيروسية؟

أثيرت حالة من الجدل في إسرائيل بعد تداول أنباء عن مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن الأخير يتظاهر بالمرض لتجنب حضور اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، بينما نفى مكتبه هذه الأخبار مؤكدًا أن نتنياهو يعاني من الإنفلونزا.

بيان رسمي

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن مكتب «نتنياهو» يُصر على أن رئيس الوزراء أصيب بالأنفلونزا الموسمية، ويقول إن العديد من موظفي مكتبه كانوا مرضى أيضًا.

والسبت الماضي، أعلن مكتب «نتنياهو» أنه سيغيب عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة داخل دولة الاحتلال بسبب مرضه بالأنفلونزا.

وقال المكتب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي خضع للفحص من قبل طبيبه الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتس الذي قال «إنه في حالة جيدة»، موضحًا أن نتنياهو يواصل اتخاذ القرارات وإجراء المشاورات وقيادة الحرب وإدارة كافة شؤون الدولة.

اتهامات بالتمارض

في المقابل، جرى تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بإسرائيل، تشير إلى تكهنات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يحاول تجنب النقاش حول الخطط الأمنية للقدس خلال شهر رمضان، مدعية أنه أخذ إجازة للاحتفال مع زوجته سارة بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لزواجهما.

كما فتحت التكهنات حول مرض نتنياهو، النقاش بصفحات إسرائيلية على مواقع التواصل، حول فرضية تولي مسؤولية إدارة الحكومة الإسرائيلية في حالة مرض رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي لـ «تايمز أوف إسرائيل» إن نتنياهو ألغى جدول أعماله بالكامل وكان مريضاً في المنزل بسبب الأنفلونزا.

وخضعت صحة رئيس وزراء الاحتلال لتدقيق خاص منذ يوليو، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله في قيسارية، ولم يتم الكشف عن حالة القلب المزمنة التي يعاني منها نتنياهو إلا بعد الجراحة.