خبير اقتصادي عن قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة: فاق التوقعات

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن خطوة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 600 نقطة، قرار صائب وجاء في توقيت مناسب، بعد توفير سيولة دولارية في مصر عقب توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة.

قرارات رفع أسعار الفائدة «فاقت التوقعات»

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرار رفع أسعار الفائدة ووصولها إلى 27.25، %28.25%، و27.75%، كان فوق التوقعات.

جهود الدولة لمحاربة السوق الموازية

وأشار إلى أن مصر لديها سيولة دولارية كبيرة دخلت إلى السوق المصرية بعد توقيع اتفاقية مشروع تطوير «رأس الحكمة»، بجانب العمل على مكافحة السوق الموازية، وضبط كبار المضاربين وتجار العملة.