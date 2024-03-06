مصادر: اجتماعات في البنوك لمناقشة أسعار الفائدة بعد قرار «المركزي»

أعلنت مصادر مصرفية أن لجان الإليكو (الأصول والخصوم) في البنوك المصرية، ستجتمع اعتبارا من اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الإقراض ستتغير، بعد تحريك سعر الكوريدور 600 نقطة أساس في اجتماع «المركزي».

اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.