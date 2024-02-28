أسعار العملات اليوم الأربعاء 28ـ2ـ2024 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28ـ 2ـ 2024 في بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقا للأسعار المعلنة عبر منصات البنوك الرقمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على 30.84 شراء و30.93 بيع، وفقا للأسعار المعلنة عبر منصات البنوك الرقمية، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي المصري 30.75 شراء و30.85 بيع، وجاء بسعر 30.85 شراء و30.95 بيع في بنكي القاهرة والاسكندرية.

سعر الدرهم الاماراتي

سجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 شراء و8.43 بيع، بينما جاء بسعر 8.38 شراء و8.40 بيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وجاء سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 8.38 شراء 8.43 بيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 100.05 شراء و100.33 بيع في بنك مصر، وجاء سعره في البنك الأهلي المصري 99.34 شراء، 100.33 بيع، بينما سجل سعر الدينار في البنك المركزي المصري 100.2 شراء و100.65 بيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 33.60 شراء و33.49 بيع في البنك المركزي المصري، وجاء سعره في بنكي مصر والأهلي المصري 33.48 شراء، 33.35 بيع، بينما سجل سعر اليورو 33.46 شراء، 33.59 بيع في بنك الإسكندرية

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنكي الأهلي المصري ومصر 38.98 شراء و39.14 بيع، بينما جاء سعره في البنك المركزي المصري 39.11 شراء و39.29 بيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي المصري 8.2 شراء و8.24 بيع، بينما جاء سعره في البنك المركزي المصري 8.22 شراء و8.26 بيع.