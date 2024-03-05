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دراما المتحدة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك المصرية

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:56 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
سعر اليورو

سعر اليورو

 شهد سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 5-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف العملة الأوروبية، وفقًا لآخر تحديثات مُعلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 33.62 جنيه للبيع، و33.48 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 33.49 جنيه للبيع، و33.33 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 33.49 جنيه للبيع، و33.33 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 33.54 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد