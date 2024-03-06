رئيس بنك مصر: مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات «المركزي»

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إنَّ مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار اليوم بعد قرارات البنك المركزي اليوم، وهو ما يدل على أن السعر مناسب حاليًا، واصفًا ذلك بـ«خبر جيد جدًا».

سعر الدولار سينخفض أكثر بعد القضاء على السوق الموازية

وأضاف رئيس بنك مصر خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ المواطنين في حالة انتظار لنتائج قرارات البنك المركزي اليوم، شارحًا أنَّ سعر الدولار قد ينخفض أكثر من اليوم بعد القضاء على السوق الموازية وعودة العملات للبنوك مرة أخرى.