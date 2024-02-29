قرض بقيمة مليون جنيه لأصحاب المعاشات من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر، تسهيلات وتمويلات شخصية لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص للتمكن من توفير احتياجاتهم المالية.

مميزات التمويل للأشخاص

ويقدم البنك تمويلًا للأشخاص الذين أحيلوا للمعاش لبلوغهم السن القانوني، أو الذين خرجوا على المعاش مبكرًا، وهناك بعض المميزات، أولها أن قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه.

أعلى قيمة للقرض

وتكون أعلى قيمة القرض يتم منحها للمواطنين من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم مليون جنيه.

أما بالنسبة لمدة القرض فإن أطول مدة تصل الى 10 سنوات، بأقل سعر عائد، وأقل مصاريف إدارية.

كما يتم تقديم وثيقة تأمين مجانية على الحياة، فضلا عن إمكانية سداد المديونيات الأخرى، والاعفاء من مصاريف فتح الحساب.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

وهناك عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب استيفائها للتمكن من الحصول على القرض.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما ويشترط أن تكون سارية.

2- إيصال مرافق حديث.

3- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.