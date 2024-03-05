وظائف خالية في بنك مصر بفروعه المختلفة.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على «لينكد إن» عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة لراغبي العمل في البنوك، ليكون مسؤولًا عن بناء وصيانة البيانات الوصفية، وقواعد العمل المتعلقة بجودة البيانات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل ومصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات العمل

- الالتزام باستراتيجية المجال وتحديد الأولويات.

- تحديد بنية مجال البيانات والنطاق الخاصة في بنك مصر.

- تحديد المصادر الرسمية للبيانات.

- إدارة البيانات في المصدر الرسمي (مثل جودة البيانات والمعالجة).

- تحديد خطة إذن الوصول ومراقبة توزيع البيانات من المجال.

- الموافقة على توفير البيانات للمستخدمين المصرح لهم.

- دعم مستخدمي البيانات باعتبارهم شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.

- مراجعة وتنفيذ معايير جودة البيانات والامتثال للمعايير.

- بناء وصيانة البيانات الوصفية.

- بناء وصيانة نسب البيانات والبيانات الوصفية الفنية لعناصر البيانات (على المدى الطويل).

- تحديد الحاجة إلى تغييرات في البيانات الوصفية داخل مجال البيانات.

- تحديد قواعد جودة البيانات وتنفيذها.

- تحديد وترتيب أولويات CDEs باستخدام المعايير الموضوعة.

- تعيين مستوى تصنيفات الحماية لعناصر البيانات.

- تحديد قواعد العمل لجودة البيانات ضمن مجال البيانات.

- إعطاء الأولوية لقضايا جودة البيانات لمعالجة وتحليل السبب الجذري.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصل على بكاليوريوس في مجال الحاسبات والمعلومات وما يعادلها من شهادات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة في بنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.