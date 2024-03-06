تطورات الحالة الصحية للمخرج عادل عوض بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة

تعرض المخرج عادل عوض، لأزمة صحية شديدة، أدت إلى نقله للمستشفى، وخضوعه لعملية جراحية بالقلب.

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج عادل عوض

وكشف المخرج عادل عوض عن آخر تطورات حالته الصحية، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شعرت بتعب وإجهاد شديد، وعلى إثره ذهبت إلى المستشفى أول أمس، ليجد الطبيب انسدادا في الشرايين بنسبة 90 إلى 95%، ما جعلني أخضع إلى تركيب 4 دعامات».

وأضاف عادل عوض: «زارني الكثير، وأنا بداخل غرفة الإنعاش كان يأتي الكثير يطمئنون على صحتي»، مضيفا أن من أبرز الزائرين، الفنان أشرف زكي وأيمن عزب.