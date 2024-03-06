«العدل» تنفي ربط مصلحة الشهر العقاري بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية

نفت وزارة العدل ما ​تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، مبينة أنَّه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.

وأكّدت وزارة العدل في بيانها، أنَّ ما تداولته تلك المواقع بشأن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خبر كاذب لا أساس له من الصحة.

وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، مبينة أنَّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.