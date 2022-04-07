خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين بتطبيق «أرغب في عمل توكيل»

«أرغب في عمل توكيل»، تطبيق أتاحته وزارة العدل، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يتمكن من خلاله حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين، وذلك عن طريق تحميل التطبيق من المتجر الإلكتروني «Play store».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين، عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، إذ يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، ويمكن من خلاله حجز موعد مسبق للحصول على خدمات الشهر العقاري.

خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين

1- تبدأ خطوات حجز الخدمات من الشهر العقاري أون لاين، من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل عن طريق Play Store.

2- عقب تحميل التطبيق، قم إدخال الرقم القومي الخاص بك ونوع المحرر.

3- قم بتحديد أقرب فرع للشهر العقاري عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، إذ يضم التطبيق أيضًا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة.

4- ثم حدد يوم وميعاد الحجز.

5- راجع البيانات المدخلة جيدًَا، ثم اضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

6- ستظهر أمامك بياناتك التي أدخلتها وعدد الحاجزين معك في نفس اليوم، ثم اضغط على «موافق».

7- ينبه التطبيق أنّه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد سيجري إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.

8- يعرض التطبيق الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق.

خدمات التوثيق الإلكترونية للشهر العقاري

وتضم خدمات التوثيق الإلكترونية للشهر العقاري: خدمات تصحيح محرر موثق، تحرير توكيل عام رسمي، توكيل رسمي شامل «بنوك – عام»، خدمة اكتب محررك، خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب والحجز أون لاين.