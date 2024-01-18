بدأت قبل قليل، بوابة الوظائف الحكومية 2024 في تلقي طلبات الراغبين في التقديم في وظائف وزارة العدل في جميع التخصصات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بوابة الوظائف الحكومية 2024.. التقديم في وظائف وزارة العدل بجميع التخصصات

ويمكن للأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف الدخول على بوابة الوظائف الحكومية 2024 للتمكن من التقديم في وظائف وزارة العدل جميع التخصصات.

التقديم مستمر حتي يوم 31 يناير

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقديم على الوظائف المعلن عنها بدأ قبل قليل اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري ويستمر حتى 31 من ذات الشهر.

وطلبت وزارة العدل متمثلة في مصلحتي «الخبراء، والطب الشرعي» عددا من التخصصات للتقديم في مسابقات تعيينات الحكومة المصرية التي أعلن عنها الجهاز.

وهناك عدد من التخصصات الخاصة بالطب الشرعي وجاءت كالتالي:

1- معاون كيميائي شرعي.

2- حرفي تشريح.

3- معاون طبيب شرعي ميداني.

4- معاون طبيب شرعي معملي.

وهناك عدد من التخصصات الخاصة بمصلحة الخبراء وجاءت كالتالي:

1- معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة.

2- معاون خبير حسابي.

3- هندسة بحرية، ميكانيكا، كهرباء، حاسبات ومعلومات.

4- معاون خبير زراعي.