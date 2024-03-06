وزير الآثار: نستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر بحلول عام 2028

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا حضره نحو 100 من ممثلي وسائل إعلام ألمانية ودولية، وذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وحضر المؤتمر عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

تحقيق نمو سنوي في أعداد السائحين الوافدين لمصر

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، التي تهدف إلى تحقيق نمو سنوي في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25%- 30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مستعرضًا أبرز محاورها وتتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لا سيما الفندقي، إضافة إلى تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة.

وتطرق للحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لا سيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية، مشيراً إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسؤولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر والتواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر

وتحدث أيضًا عن حوافز الاستثمار الفندقي التي جرى إعلانها خلال الفترة الماضية، ومن شأنها أنّ تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في المجال الفندقي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وتطرق إلى الحديث أيضًا عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break، الذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها لا سيما في ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وعرض عددًا من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، التي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي صورتها الهيئة مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم لمصر، التي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.