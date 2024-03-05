وزير السياحة لعمدة برلين: ألمانيا من الأسواق المصدرة للسياح الوافدين إلى مصر

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، عمدة برلين، الذي حرص على زيارة الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية «ITB International Tourism Bourse» والتي تستمر فعالياتها حتى 7 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

أهمية السوق الألمانية بالنسبة لمصر

وأشاد عمدة برلين بالجناح المصري المُشارك وتصميمه المتميز، ورحب وزير السياحة به، مؤكّداً أهمية السوق الألمانية بالنسبة لمصر، إذ يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما في ظل مكانة المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الألمان.

وحرص «عيسى» على تقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها، خاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.

افتتاح الجناح المصري في بورصة برلين

وشارك في افتتاح الجناح المصري اليوم كل من السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وتُشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه البورصة، بجناح هذا العام مساحته 1178 مترا مربعا، يضم 96 عارضًا يمثلون 51 منشأة فندقية و41 شركة سياحية و4 شركات طيران.