وزير الطيران المدني: إفريقيا قارة الفرص والاستثمارات الواعدة

افتتح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI AFRICA، تحت عنوان «المطارات قاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية واستدامة»، بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة إفريقية.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسفيرة سها الجندي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، ولويس فليبي المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، وعلي التونسي الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات في إفريقيا، وممثلى المجلس العالمي للمطارات، والخبراء المتخصصين في مجال المطارات والنقل الجوي، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.

صناعة الطيران المدني

وفي كلمته قال وزير الطيران المدني، إن أفريقيا قارة الفرص الواعدة، فهي قلب العالم، تمتلك الموارد البشرية والموقع الجغرافي والطبيعة المتميزة والموارد الطبيعية، ما يجعل هذه المميزات أرضًا خصبة وجاذبة، للمزيد من الاستثمارات الواعدة، ونتمنى للمشاركين تحقيق الاستفادة القصوى من الجلسات، والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة، تسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزز من القدرات التنافسية لجميع مطارات الدول الإفريقية.

وأكد أن مصر تدعم كل جهود التعاون وأواصر الترابط مع جميع دول القارة الأفريقية، من أجل تحقيق التكامل والإندماج الإقليمي، لا سيما في مجال صناعة الطيران المدني، مُضيفًا أن المجلس العالمي للمطارات، يلعب دورا رئيسيا وفعالًا في تعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء، بهدف تحسين السياسات والبرامج، وتطوير معايير المطارات للمساهمة فى توفير صناعة نقل جوي أمن وأكثر كفاءة ومستدام.

كما أن هذه الصناعة حاسمة، ولها تأثير كبير في دفع معدلات اقتصاديات الدول، حيث تحقق الأهداف التنموية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 (4.5) مليار راكب، وانخفض إلى (3.5) مليار راكب في عام 2022، ثم شهدت ارتفاعًا مرة أخري في عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب

النقل الجوى

وأشار إلى أن صناعة النقل الجوى ترتكز على محاور رئيسية ممثلة في: (المطارات – خطوط الطيران – الملاحة الجوية و خدمات أخرى) إلا أنها تتأثر بالعديد من التحديات (الاقتصادية – السياسية – الاجتماعية – البيئية)؛ موضحًا أن مشاركة قطاع النقل الجوى في أفريقيا يمثل (2.7%) من الاقتصاد الأفريقي، بإجمالي (63 مليار دولار).

ويعد معدل النمو المتوقع في حجم الحركة الجوية لأفريقيا (5%) كحركة مباشرة، و(13%) كحركة غير مباشرة، وهو ما يتطلب من جميع دول القارة، الأخذ في الاعتبار ضعف حجم الحركة الحالية للقارة، مقارنة بحجم الحركة العالمية، في حين شهدت الفترة من عام 2014 حتى 2023 نموًا ملحوظا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

وبلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب وتواصل وزارة الطيران المدني خطتها التنموية بزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى (72 مليون راكب)، إيمانًا بأهمية صناعة النقل الجوي.

كما تواصل تطوير أنظمة المطارات وتحسين تجربة المسافر، وإعادة تصميم المجال الجوي المصري، ليكون أكثر مرونة وزيادة طاقات النقل المتاحة، وانطلاقًا من أهمية مشاركة القطاع الخاص، تقوم الوزارة بتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة، التي بلغ عددها حتى الآن (12) شركة.

كما يجري تدقيق وتحديث التشريعات، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات الأمن والأمان والسلامة.

كما تناول الوزير خلال العرض التقديمي، خطة نمو الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة (79) نقطة، منهم (27) نقطة فى أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران، وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد/ كم)، كما أنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028).

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من الفرص التى يمكن أن نستثمرها من خلال تعاونا مع أشقاءنا الأفارقة، لتنمية صناعة النقل الجوى، في مجالات «صيانة الطائرات والتدريب عليها الشحن الجوي التدريب والمراقبة الجوية وتعليم الطيران وتدريب أطقم الطائرات على الطرازات المختلفة وغيرها من المجالات».

شركات الطيران

وأكد إمكانية إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران، من أجل الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الربط الجوي، حيث يُشكل الربط الجوي، ركيزه أساسية تؤثر بشكل مباشر وأساسي، في زيادة حجم الاستثمارات، ودعم الناتج الاقتصادي لدول القارة السمراء.