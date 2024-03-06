رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس السيسي يصدّق على قانونين جديدين بشأن التنقيب عن الزيت والغاز

كتب:

هانى حسن
12:50 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا)، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط.

كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 23 لسنة 2023 بالترخيص بوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القانونين الجديدين، كالتالي.

اقرأ المزيد:

السيسي يصدق على قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

السيسي يصدق على ندب 7 قضاة للجنة إدارة أموال المنتمين للجماعات الإرهابية

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

عاجل.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

الرئيس السيسي يصدق على 3 اتفاقات لتوفير منح أمريكية لمصر

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الجنسية المصرية
بقلم هانى حسن