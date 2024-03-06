الرئيس السيسي يصدّق على قانونين جديدين بشأن التنقيب عن الزيت والغاز

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا)، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط.

كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 23 لسنة 2023 بالترخيص بوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القانونين الجديدين، كالتالي.