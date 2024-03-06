طبيب يحذر من مخاطر ارتداء السماعات.. تؤدي إلى تلف أعصاب الأذن

حذر الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة، من مخاطر ارتداء السماعات على الأذن وتأثيرها السلبي على السمع.

مخاطر استخدام السماعات بشكل مفرط

وأوضح الدكتور بدران في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة TeN، أن استخدام السماعات بشكل مفرط قد يؤدي إلى تلف الأعصاب السمعية وتقليل القدرة على السماع بشكل طبيعي، مما يزيد من خطر التعرض لمشاكل السمع والأذن في المستقبل.

ضرورة تقليل مدة استخدام السماعات

وأكد الدكتور بدران على ضرورة تقليل مدة استخدام السماعات، وتجنب رفع مستوى الصوت لأعلى درجة ممكنة، وذلك للحفاظ على سلامة الأذن والسمع.

ودعا أستاذ الأنف والأذن والحنجرة جميع المستخدمين لتوخي الحذر واتباع الإرشادات الطبية للحفاظ على صحة الأذن والسمع، والتواصل مع الأطباء المختصين في حال ظهور أي أعراض مرتبطة بمشاكل السمع أو الأذن.