سعر جديد للدولار الآن في بنك مصر.. تخطى 50 جنيها

تغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الآن في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بعد قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، إذ تخطى سعر العملة الأمريكية في بنك مصر الـ50 جنيها.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الآن

وقفز سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل الدولار في بنك مصر 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، سجل 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

قرار البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي، صباح اليوم، تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.