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سعر الدولار في البنوك الآن.. آخر تحديث بعد قرارات «المركزي»

كتب:

مريم الخطري
10:58 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
الدولار

الدولار

قفز سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إلى أكثر من 45 جنيها، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.

سعر الدولار في البنوك الآن

جاء سعر الدولار في البنوك الآن وفق آخر تحديث لمواقع البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 45.25 جنيه للشراء. 45.25 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك مصر 45.25 جنيه للشراء و45.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib سجل 45.55 جنيه للشراء، و45.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 45.1 جنيه للشراء، و45.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 45.80 جنيه للشراء، و45.90 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي اليوم

قرر البنك المركزى، صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أكد البنك المركزي أن ذلك يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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