جهود الدولة لدعم العملة المحلية والقضاء على مضاربات الدولار والذهب

اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم العملة المحلية والقضاء على المضاربات في الدولار والذهب، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة، الأمر الذي أسهم في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وانخفاض أسعار الذهب.

إجراءات دعم العملة المحلية

وتعمل الحكومة حاليا وفقا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الإجراءات الإصلاحية ودعم قطاع الصناعة لزيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، إذ تعتبر هذه القطاعات ذراع الدولة لتنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي.

وتشمل الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا على التالي:

- الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ والذي يبدأ غدا الخميس بإشراف رئيس الوزراء.

- التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية.

- أبرز السلع التي تهتم الحكومة بالإفراج عنها الأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

- الدولة تستهدف نجاح مشروع رأس الحكمة التنموي المهم والضخم مع الأشقاء في الإمارات.

- بناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

القضاء على المضاربات في سعر الدولار

- ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة.

- عوائد بالمليارات من الضرائب.

- إتاحة ملايين من فرص العمل.

- تشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات.

مشروع رأس الحكمة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع «رأس الحكمة» هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة

وأضاف أن الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، وسنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة.