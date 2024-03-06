القاهرة الإخبارية: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة يقوض حل الدولتين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع خطته الاستيطانية لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، يقوض حل الدولتين ويفصل شمال الضفة الغربية وجنوبها عن الوسط، ما يعني عدم وجود دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.

أضافت في رسالة على الهواء، أنه قبل أسابيع من الآن، قُتل مستوطنون وجنود للاحتلال في مستوطنة معاليه ادوميم التي يرغبون في بناء وحدات استيطانية بها، وهي أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وعندما يتوسع فيها الاستيطان فسيتمد للقدس الشرقية.

وتابعت بأن الاستيطان سيمتد إلى هذه المنطقة والبحر الميت، ما يعني تقويض حل الدولتين، وعدم الوصول إلى دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، وهذه المنطقة بالتحديد حلم لدولة الاحتلال، بأن يكون هناك ما يسمى بالقدس الكبرى.