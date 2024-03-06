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«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق فوق غزة بشكل دائم

كتب:

منار مجدي
02:13 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفا و717 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و156 شخصا، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عدة جرائم بحق الفلسطينيين خلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق غزة بشكل دائم

وأضاف جبر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق فوق قطاع غزة بشكل دائم، وتستهداف مناطق متنوعة، إذ تتجه الغارات الإسرائيلية اتجاه منازل في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف ألواح للطاقة الشمسية في ذات المخيم.

 

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