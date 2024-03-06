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دراما المتحدة

«شعبة الأدوية»: قرارات «المركزي» ستؤدي إلى استقرار سوق الدواء

كتب:

منة شبانة
03:13 م | الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في القاهرة، إنّ قرارات البنك المركزي اليوم، تعد من القرارات الاستراتيجية المهمة لاستقرار السوق الدوائي، خاصة أنها تعتبر سلعة استراتيجية وأمن قومي.

تأثير قرارات «المركزي» على سوق الدواء

وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أهم نقطة في ملف الدواء هو البعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة توافره في كل الميادين، موضحا: «الدواء بيحكمه عوامل مثل توفير الدولار، واليوم بعد إعلان تحرير سعر الصرف لآليات العرض والطلب يجرى توفير دولارات، وده هيخلي الكثير من مواد الخام يبدأ السداد لها، مع سرعة توفيرها».

 

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بقلم منة شبانة