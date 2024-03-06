الحكومة توافق على 37 مشروعا في 14 محافظة.. بينها «حفر آبار استكشافية»
كتب:
أسماء زايد
03:14 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 37 مشروعا في 14 محافظة على مساحة نحو 16 س 17 ط 33 ف، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتضمنت المشروعات التي تم إصدار موافقات بشأنها «إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، ومدارس، وخلاط أسمنت، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلي، ومعهد أزهري، ومحطة رفع صرف صحي، ودار مناسبات، ومستوصف طبي، وكذا إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامي، وكنيسة وملحقاتها، إلى غير ذلك من المشروعات».