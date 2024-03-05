قنا من أوائل المحافظات في مكافحة الفساد طبقا لتقرير مجلس الوزراء

أكد عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن المحافظة تأتي في المركز الخامس في مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية، مشيرا إلى جهود اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في مكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو وضع خطوات جادة للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.

قنا في المركز الخامس

وأوضح عبد الباقي، في بيان، أن حصول قنا على المركز الخامس في مؤشر مكافحة الفساد، جاء وفقا للتقرير الصادر من مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري ومؤشر تقييم الخدمات الحكومية الخاص بجميع محافظات الجمهورية، والذي صدر اعتمادًا على مسح ميداني للمواطنين في الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر على مستوى جميع محافظات مصر لعدد 11598 شخصا عام 2022.

إدراك المواطنين لجهود منع الفساد

جدير بالذكر أن مؤشر إدراك المواطنين للفساد الإداري يهدف إلى التعرف على مدى إدراك المواطنين للجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري بمختلف المحافظات، أما مؤشر تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، فيهدف إلى قياس مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، والسعي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمات.