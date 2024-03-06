التحالف الوطني للعمل الأهلي يبدأ توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية في البحيرة

جهزت مؤسسة نبيل الكاتب إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 20 ألف كرتونة للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، وبدأت في توزيعها اليوم 6 مارس، إذ جرى تعبئة الكراتين بالمواد الغذائية من خلال المتطوعين وبحضور الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب للعمل الخيري.

توزيع وجبات على الأسر في البحيرة

كانت قد نفذت مؤسسة الكاتب الأسبوع الماضي وجبات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا بنطاق قرى مدينة دمنهور داخل مركز شباب مدينة دمنهور، إذ تم توزيع 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

وتقوم مؤسسة الكاتب خلال شهر رمضان بتوزيع وجبات غذائية بشكل يومي على الأسر الأولى بالرعاية، إذ يتم اختيار الأسر الأسر وفقًا لقاعدة بيانات وبحث اجتماعي من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان عام 2022 عام لمجتمع المدني.