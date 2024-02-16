التحالف الوطني يقدم هدايا وخدمات للمسنين في البحيرة

أعربت جهاد جابر متطوعة جمعية رسالة أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات التحالف اليوم، لتوزيع المواد الغذائية على قرية النخلة القبلية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

التحالف الوطني يساهم في توزيع شنط الخير

وأضافت أن هناك 3 فعاليات تٌنفذها جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني مركز أبو حمص اليوم وهي «شنط الخير، زيارة 20 مسنا في القرى، تنظيف مسجدين»، على مدار اليوم بنطاق المركز.

مكونات شنط الخير

وأوضحت أن شنط الخير مكونة من «2 كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، وكيلو سكر، وكيس ملح، ونص كيلو لوبيا، ونص كيلو شعرية، ونص كيلو عدس أصفر»، بواقع 250 شنطة.

وذكرت المتطوعة أنها شاركت في زيارة لدور المٌسنين وتقديم هدايا وبعض الخدمات لهم، بمشاركة ما يقرب من 90 متطوعا من جمعية رسالة إسكندرية، موجهة الشكر إلى التحالف الوطني للمٌساهمة في إدخال الفرحة على قلوب المواطنين.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود التحالف الوطني الذي يسعى لخدمة الفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى رعاية في جميع محافظات الجمهورية.