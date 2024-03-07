ما دعاء سيدنا أيوب عندما اشتد به البلاء؟.. ردده لرفع الغمة والحزن

يُعتبر نبي الله أيوب المثال النموذجي في الصبر لسائر البشرية، حيث وردت قصته في القرآن الكريم ووُصف بالمؤمن الصابر الذي يتحمل الابتلاءات بصبر وثبات ورغم الآلام الجسدية الشديدة وفقدانه للثروة وأهله إلا أنه بقى صابرا ومؤمنًا بقدرة الله، ولذلك يبحث الكثيرون عن دعاء سيدنا أيوب عليه السلام.

دعاء سيدنا أيوب عندما اشتد به البلاء

وحول الحديث عن دعاء سيدنا أيوب عليه السلام، قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قصة نبي الله أيوب تعلمنا الصبر والتوكل على الله في مواجهة الابتلاءات، وتعكس عمق الإيمان والثقة في الله، كما يعد دعاء سيدنا أيوب من الأدعية المأثورة التي تُردد لطلب الشفاء والصبر في مواجهة الابتلاءات والأمراض.

ثقة سيدنا أيوب

وأوضح هندي في تصريحات لـ«الوطن» أن الأدعية التي رددها نبي الله أيوب والتي ذكرت في القرآن الكريم هو قول مناداة نبي الله أيوب لله عزوجل قائلا: «رَبِّ إِنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، كما أن هذا الدعاء يشير بأنه قد أصيب بالضر والبلاء وتضرع إلى الله برحمته، كما يعكس هذا الدعاء التوكل على الله في الصعاب والثقة بقدرته على تخفيف البلاء ومد يد العون في اللحظات الصعبة، ويُظهر صبر سيدنا أيوب وثقته العمياء بالله رغم كل ما مر به من محن.