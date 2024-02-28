بعد ظهورها بعكاز.. تعرف على إصابة الفنانة شيرين رضا ومدة الشفاء منها

خلال الجزء الأول من عرض مسلسل وبينا معاد، استحوذت على حب الجمهور وسط حالة من الترقب لعرض حلقاته، وهو ما دفع فريق العمل إلى عمل جزء ثاني منه، حيث استقبلت الإعلامية منى الشاذلي، فريق عمل المسلسل للاحتفال بنجاح الجزء الثاني منه، إلا أن ما أثار قلق الجمهور، هو دخول الفنانة شيرين رضا تسير على عكازين، وسط تساؤلات الجمهور عن ما حل بها.

سبب إصابة الفنانة شيرين رضا

إصابة بكسر في القدم، خلال كواليس تصوير مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، هكذا أوضحت منى الشاذلي، سبب استخدام شرين رضا للعكازين، ونستعرض أبرز المعلومات عن إصابة الفنانة والمدة المحتملة للشفاء منها، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك»، ليطمئن الجمهور عن حالة شيرين.

يمكن أن تحدث الإصابة بكسر القدم، نتيجة التعرض لعدة حوادث أبرزها السقوط أو التعرض لضربة قوية أو التواء القدم بطريقة غريبة، أو نتيجة الإفراط في الضغط المتكرر على القدم، ويًطلق على هذه الحالة «كسور الإجهاد»، وعند التعرض للكسر تظهر عدة أعراض مصحوبة بآلام شديدة منها الكدمات وتغير اللون، تورم، تغير مظهر القدم، تغير في طريقة المشي، صعوبة في السير أو تحمل الوزن، صعوبة في تحريك القدم، ضعف التوازن.

مدة الشفاء من كسر القدم

ما يقرب من 4 إلى 6 أسابيع، هي المدة التي تستغرقها القدم المكسورة للشفاء تمامًا، وفي بعض الحالات قد تستغرق من 10 إلى 12 أسبوعا، ويعتمد ذلك على طبيعة الجسم وشدة الكسر الموجود في القدم، لذلك يجب على المريض أن لا يضع أي وزن على القدم، كما أنه يحتاج إلى استخدام العكازات أو المشاية أو الكرسي المتحرك حتى يشفى العظم المكسور.