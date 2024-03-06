مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَه الهدف الرئيسي لنا هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنَّ الظروف الماضية التي مرت بها الدولة المصرية كان الاستثمار العام أو الحكومي يمثل النسبة الأكبر، وأصبحنا نستهدف على مدار الفترة الماضية عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي بإجمالي الاستثمارات الكلية ليخلق فرص عمل أكبر ويشجع ويجلب الاستثمار للاقتصاد المصري.