مدبولي: سنحمي الفئات المتأثرة بخطوات الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من الصفقات غير المسبوقة، والتي تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة وتعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ صندوق النقد الدولي والحكومة يؤكدان على حماية الفئات التي قد تتأثر بخطوات الإصلاح الإقتصادي من خلال القرارات التي قامت نفذتها الدولة بحزمة اجتماعية غير مسبوقة.