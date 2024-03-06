رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مدبولي: سنحمي الفئات المتأثرة بخطوات الإصلاح الاقتصادي

كتب:

نرمين عفيفي
04:22 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من الصفقات غير المسبوقة، والتي تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة وتعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ صندوق النقد الدولي والحكومة يؤكدان على حماية الفئات التي قد تتأثر بخطوات الإصلاح الإقتصادي من خلال القرارات التي قامت نفذتها الدولة بحزمة اجتماعية غير مسبوقة.

اقرأ المزيد:

مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وباقي المواني غدا

مدبولي يستقبل مجموعة أطفال من ذوي الهمم تلبية لطلب الطفلة «فريدة»

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية

مدبولي: أنهينا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات النقدية
بقلم نرمين عفيفي