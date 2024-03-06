مدبولي: برنامجنا مع صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة احتياطي النقد الأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع صندوق النقد الدولي، أنّ الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، لافتا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد إتمام الاتفاق على التوقيع اليوم، حيث يستهدف البرنامج مؤشرات واضحة لزيادة الاحتياطات النقدية للعملة الصعبة والعملة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.