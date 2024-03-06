مدبولي: البرنامج استهدف تخفيض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري لتحقيق مستهدفات، منها تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمره مع صندوق النقد الدولي: «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة البرنامج، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».