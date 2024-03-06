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دراما المتحدة

مدبولي: البرنامج استهدف تخفيض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب

كتب:

منة شبانة
04:36 م | الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري لتحقيق مستهدفات، منها تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمره مع صندوق النقد الدولي: «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة البرنامج، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».

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بقلم منة شبانة