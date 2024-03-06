«قومي ذوي الإعاقة» يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات، وعدد من الخبراء المهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

دور مصر في السياحة الاستشفائية

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يأتي في وقت حساس جدا نظرا لأهمية السياحة العلاجية والصحية وانعكاساتها على مصادر الدخل القومي، وكذلك دور مصر الرائد في مجال السياحة الاستشفائية، كونها واحدة من أهم المقاصد للسياحة العلاجية.

كما أكدت الدكتورة إيمان كريم، أهمية مجال السياحة العلاجية والاستشفائية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء داخل مصر أو خارجها، معربة عن تمنياتها أن تكون مصر مركزا صحيا لعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجالات السياحة الاستشفائية، وأوصت في هذا الشأن على ضرورة الإتاحة لكل المقاصد السياحية الاستشفائية والعلاجية سواء الإتاحة المكانية أو التكنولوجية، وأن تكون هناك رعاية صحية بعد الحوادث، مع ضرورة التوسع في مراكز التأهيل والعلاج، والتي من شأنها خدمة المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

جهود الدولة في الاهتمام بمقاصد السياحة

وثمنت المشرف العام على المجلس، دور وجهود الدولة في الاهتمام بمقاصد السياحة العلاجية والاستشفائية الممثلة في مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير ومدينة العلمين الجديدة ومستقبلا مدينة رأس الحكمة بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى.