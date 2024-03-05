«التضامن»: إصدار أول منهج لتأهيل القائمين على ذوي الإعاقة.. و10 مليارات لدعمهم

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ صندوق الاستثمار الخيري ساهم في تحقيق إنجازاتٍ كبيرة بموارد محدودة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحةً أنّ الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافةً وهو ما انعكس في دستور 2014.

وأضافت القباج، أنّ الوزارة تتبى المنهج الحقوقي وهو حق ذوي الاحتياجات الخاصة: «نتبنى منهج حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر»، مؤكدةً أنّ الدولة تضع قضية الإعاقة على رأس القضايا وحدث «قادرون باختلاف» إيجابي، موضحة أنّ الدولة دعمت صندوق رعاية ذوي الإعاقة بـ10 مليارات جنيه، ولديه مليارا جنيه «الإجمالي 12 مليار جنيه».

صندوق الاستثمار الخيري

وأشارت إلى أنّ المسألة هي إيمان بأنّ هذه الفئة لها حقوق والدولة تكفُلها، لافتةً إلى أنّ صندوق الاستثمار الخيري تعمل الوزارة على استثمار جزء من عوائده لتكبير قاعدة المستفيدين، مشيرة إلى أنّ له أيادٍ بيضاء في تحقيق إنجازات كبيرة للمجتمعات الريفية والنائية: «ذوي الإعاقة ليسوا مرضى لكن يخرجون لقلب المجتمع الذي عليه دعمهم».

وأوضحت أنّ الصندوق طوّر 45 مدرسة وأول مكتبةٍ إلكترونيةٍ، وسيتم إصدار أول منهج لتأهيل القائمين على ذوي الإعاقة، ومهننة للإعاقة «مش أي حد يأهلهم»، فضلاً عن عمل مشروعات وتدريب أخصائيين وإنشاء أول دار إقامة لرعاية السيدات المسنّات فاقدي الرعاية.

تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.