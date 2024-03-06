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دراما المتحدة

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: الحزمة المقدمة لمصر تهدف لاستقرار الأسعار

كتب:

منى صلاح
04:57 م | الأربعاء 06 مارس 2024
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن خبراء صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.

وأضافت رئيسة البعثة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «نظرًا لتعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، قدمنا لمصر حزمة جديدة بقيمة 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار».

وتابعت: «الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته».

 

 

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بقلم منى صلاح