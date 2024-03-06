رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: الحزمة المقدمة لمصر تهدف لاستقرار الأسعار

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن خبراء صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.

وأضافت رئيسة البعثة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «نظرًا لتعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، قدمنا لمصر حزمة جديدة بقيمة 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار».

وتابعت: «الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته».