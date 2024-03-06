«معيط»: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يرتكز على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.