رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

العراق يخصص 25 مليون دولار مساعدات لوكالة الأونروا

كتب:

عمرو هلال
05:53 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الأونروا

الأونروا

أعلن العراق تخصيص 25 مليون دولار مساعدات لوكالة الأونروا، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

الأونروا: مئات الآلاف من الجوعى في غزة

«الأونروا» تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم

«الأونروا»: الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم 

«الأونروا»: الوضع في غزة كارثي ونطالب بفتح المعابر السبعة

«الأونروا»: الوقت ليس في صالح الفلسطينيين لانعدام الأمن الغذائي بغزة
بقلم عمرو هلال