العراق يخصص 25 مليون دولار مساعدات لوكالة الأونروا كتب: عمرو هلال 05:53 م | الأربعاء 06 مارس 2024 الأونروا أعلن العراق تخصيص 25 مليون دولار مساعدات لوكالة الأونروا، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الأونروا: مئات الآلاف من الجوعى في غزة «الأونروا» تتهم إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم «الأونروا»: الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم «الأونروا»: الوضع في غزة كارثي ونطالب بفتح المعابر السبعة «الأونروا»: الوقت ليس في صالح الفلسطينيين لانعدام الأمن الغذائي بغزة الأونروا وكالة أونروا غزة العراق القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال