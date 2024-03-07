لماذا يجب شرب عصير البرتقال بالجزر يوميا في رمضان؟.. ما يحدث مفاجأة

عصير الجزر بالبرتقال من أكثر المشروبات المعروفة في رمضان؛ ويحب الكثير من الناس أن يفطروا به، ويمكن تحضيره في المنزل، لكن بعض الأشخاص لا يعرفون فائدة تناوله يوميًا، إذ أنه يعمل على علاج الكثير من الالآم.

ما فوائد عصير البرتقال مع الجزر؟

الجزر بالبرتقال، من أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة خلال شهر رمضان، ويعوض الجسم عن الجفاف طيلة فترة الإمساك عن الأطعمة، كما يعمل على تخفيف الآلام، وهو ما أوضحه محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه يعمل على تحسين أعضاء الجسم.

متى يفضل شرب عصير الجزر مع البرتقال؟

تناول مشروب الجزر بالبرتقال يأتي على الإفطار، وبمعدل كوب، يساعد على علاج الالتهابات في الجسم، لأنه يقلل من مستوى الدهون الثلاثية، وأضاف بعض الفوائد تتمثل في التالي:

يعزز عصير البرتقال والجزر من وظائف جهاز المناعة.

يحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للكبد والكلى.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يقوي من صحة القلب.

يحافظ على صحة الأوعية الدموية.

الحماية من مسببات الأمراض.

القضاء على مسببات للبكتيريا.

تمنع دخول الجذور الحرة داخل الجسم.

يحتوي على مضادات الأكسدة القوية.

يعمل الجزر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يقي من أمراض القلب.

يعمل على تنظيم ضغط الدم.

يساعد القولون على العلاج.

يحسن الدورة الدموية بالرأس.

طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر

ونقدم خلال السطور التالية على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»:

المقادير

لتران من الماء.

جزر.

برتقال.

عسل.



طريقة تحضير عصير البرتقال بالجزر