حافظ على المعدة من الحموضة في الصيام طوال رمضان.. احذر هذه العادات

رمضان على الأبواب، إذ تفصلنا عنه أيام قليلة، وهناك تخوف من قطاع كبير من الناس بسبب مشكلة كبرى تواجههم، وهي الشعور بحموضة المعدة الشديدة في الصيام، بسب العادات الغذائية الخاطئة، وعلى إثرها يعانوا من مشكلة الانتفاخ والهضم وألم المعدة والقولون، ونستعرض في التقرير كيفية علاج حموضة المعدة في الصيام.

المعدة في الصيام

هناك العديد من العادات الخاطئة التي يقوم باتباعها الصائم، وهي ما تؤثر على المعدة، وبحسب حديث هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن المعدة خلال فترة الصيام تكون ذات حساسية شديدة بسبب قلة الطعام أو العادات التي يفعلها الصائمون أثناء الفطار، من كثرة تناول الأطعمة أو تناول مأكولات غير صحية أو عدم شرب المياه بالقدر الكافي الذي لا يؤثر بالجفاف على المعدة أو يسبب حموضة المعدة في الصيام.

كيف تتخلص من حموضة المعدة في الصيام؟

وقدم عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح يجب اتباعها خلال الصيام، تساعد في علاج حموضة المعدة، وهي كالتالي: