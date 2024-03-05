طريقة عمل عصير الخروب.. «انقعيه وجهزيه قبل رمضان»

طريقة عمل عصير الخروب، واحدة من الأمور التي تهم قطاع كبير مع السيدات، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، إذ يفصلنا أيام قلية عن حلول الشهر المبارك، وتتفنن السيدات في إعداد العصائر المختلفة استعدادا للإفطار، لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل عصير الخروب بطرق سهلة ومختلفة وسريعة على خُطى مجموع من الشيفات.

طريقة عمل عصير الخروب

طريقة عمل عصير الخروب على خطى الشيف أميرة شنب خلال برنامجها «سي بي سي سفرة»

المقادير

كوب ونصف من السكر.

مياه.

كوب خروب مجروش.

طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات

ضعي السكر في إناء على نار متوسطة.

اتركيه على النار حتى يتحول إلى كراميل.

ضيفي الخروب مع التقليب جيدًا.

ضيفي الماء حتى تتجانس المكونات.

ارفعيه من على النار.

صفيه وجهزيه إلى التقديم.

اتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

كيف أحضر مشروب الخروب؟

المقادير

نصف كيلو خروب.

لتر من الماء.

كوب من السكر.

طريقة تحضير عصير الخروب

انقعي الخروب في الماء.

اتركي لمدة ليلة كاملة.

ضعيه على نار هادئة لمدة ساعة.

ضيفي السكر لمدة ربع ساعة تقريبًا.

اتركيه حتى يصبح مثلجًا، ويقدم مع وجبة الإفطار.

خطوات عمل عصير الخروب

طريقة عمل عصير الخروب وفقًا لخبيرة المطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد» المذاع على CBC سفرة.

المكونات

لتر مياه.

ربع خروب.

كوب من السكر.

خطوات التحضير

انقعي الخروب في المياه لمدة 24 ساعة حتى يتغير لون الماء إلى البني من تأثير نقع الخروب.

ضيفي السكر إلى الخروب لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

اتركي منقوع الخروب حتى يبرد.

طريقة عمل عصير الخروب المجروش

المكونات

لتر مياه.

نصف كيلو خروب.

كوب من السكر.

خطوات تحضير عصير الخروب

انقعي الخروب في المياه لمدة 24 ساعة.

ضيفي السكر إلى الخروب.

اتركيه مرة ثانية على البوتاجاز لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

اتركي الخروب حتى يبرد ثم ابدأي في تصفيته.

احفظيه في زجاجات من الزجاج أو البلاستيك مثلما ترغبين وضعيه في الثلاجة.

قدميه إلى أسرتك قبل الإفطار.

فوائد عصير الخروب

ولعصير الخروب فوائد عديدة، بحسب حديث عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، تتمثل في التالي: