رئيس جامعة الإسكندرية: الدولة تهتم بالبيئة.. والمبادرات هدفها المستقبل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المبادرات البيئية ليست تكلفة فقط، بل لها عوائد على مستوى الاستدامة والصحة، من خلال تحسين البيئة المحيطة ما يتبعه تحسين الصحة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، خلال كلمته على هامش برنامج «بطل بيئي» لتعظيم التطوع البيئي في نطاق طلبة الجامعات بالإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن هناك تحديا كبيرا على مستوى المياه، حيث أن كمية المياه القادمة أقل من احتياجاتنا، إذ يأتي من نهر النيل 55 مليار متر مكعب وهو يعد قرب 50% من الاحتياجات.

قنصوة: تحلية المياه تكلفتها عالية

وأشار «قنصوة» إلى أن مصر اتجهت إلى تحلية المياه بالتحديد في المدن الساحلية، مشيرا إلى أن التحلية لا تعد البديل إذ أن تكلفة انتاج لتر مكعب من التحلية تبلغ 10 جنيه وهي للشرب لا الزراعة لأن بذلك تصبح التكلفة أعلى.

تقليل هدر المياه

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن الحلول الأمثل هو تقليل هدر المياه، لذا فهو الحل الأمثل حيث يمكن إعادة استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف، لذا الأمر يحتاج إلى رقابة إنسانية على أنفسنا للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن التحدي لحماية الأجيال المستقبلية.